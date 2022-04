Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte da jornalista do CM e CMTV Marta Louro

"O Presidente da República tomou conhecimento, com consternação, da morte da jornalista Marta Louro, em deslocação de trabalho, apresentando à Família e amigos sentidos pêsames.", escreve o Presidente da República na nota de pesar publicada na página oficial da Presidência da República.





Marta Louro, de 27 anos, seguia num motociclo no Eixo Norte-Sul quando colidiu com uma viatura entre as saídas das Laranjeiras e Sete Rios daquela via. Marta Louro, que seguia como passageira, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local. O condutor da moto sofreu ferimentos graves e foi transportado para o hospital de Santa Maria, na capital.