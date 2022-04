Época balnear arranca em algumas praias do País já no próximo domingo com temperaturas apetecíveis

Temperaturas máximas vão subir já esta quinta e sexta-feira, com especial foco no litoral oeste.

A época balnear arranca este domingo em vários pontos do País.





No sábado as temperaturas deverão continuar elevadas, com valores entre os 24 e 25. A partir de domingo as temperaturas voltam a descer. O Dia da Mãe vai ser marcado por muito vento na faixa costeira ocidental.