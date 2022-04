Filho do escritor Paul Auster encontrado morto dias após ter sido preso pela morte da filha de 10 meses

etido há poucos dias, mas saiu sob fiança por homicídio involuntário da filha Ruby, de apenas 10 meses. Daniel Auster foi encontrado morto e, segundo as autoridades, tudo aponta para que tenha sofrido uma overdose de drogas.O homem estava acusado de ter morto a filha Ruby, de apenas 10 meses, na sequência de uma alegada overdose de fentanil em novembro de 2021. Daniel chamou a polícia ao local e afirmou que não conseguia reanimar a bebé. A autópsia confirmou a morte por overdose, mas não foram tornados públicos os dados sobre como poderá ter acontecido a ingestão da droga.

Agora, de acordo com o The New York Post, o homem de 44 anos, "foi encontrado com uma acumulação de drogas e uma dose semelhante à que costumava tomar, o que significa que a sua morte pode ter sido acidental". Daniel já tinha tido alguns problemas com as autoridades e a justiça por causa da droga e dinheiro roubado, sendo que anteriormente já tinha sido condenado a pena de prisão com liberdade condicional.