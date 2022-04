Cinco homens proibidos de aceder à Ponte 25 de Abril após subirem estrutura a pé

Grupo detido depois de as autoridades terem sido alertadas de que andavam pessoas a pé nas estruturas da ponte.

Cinco homens estão impedidos de aceder à Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa a Almada, por determinação do juiz, depois de terem sido detidos por terem subido a estrutura metálica, disse esta quinta-feira a PSP.

O grupo foi detido na segunda-feira depois de as autoridades terem sido alertadas de que andavam pessoas a pé nas estruturas metálicas da ponte, confirmaram à Lusa as relações públicas do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Os homens foram detidos quando desceram e, depois de ouvidos por um juiz, ficaram com duas medidas de coação: termo de identidade e residência e "proibição de acederem à Ponte 25 de Abril", disse esta quinta-feira à Lusa a PSP.

Os cinco homens, britânicos, filmaram-se e fotografaram-se em cima da ponte, a quase 200 metros de altura, e publicaram os registos nas redes sociais.

Um deles escreveu numa publicação que esteve 35 horas detido por ter subido a estrutura da Ponte 25 de Abril.

Segundo os perfis destes homens nas redes sociais, são praticantes de 'parkour', uma atividade física que tem como objetivo a transposição de obstáculos usando apenas o corpo, ou seja, sem usar ajuda de equipamentos.