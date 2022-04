Biden promete que não deixará aliados europeus reféns de energia russa

"Estamos a trabalhar com outros países, como Japão, Coreia do Sul ou Qatar para ajudar os nossos aliados europeus", promete Biden.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta quinta-feira que não deixará que a Rússia "intimide" os países europeus com ameaças de bloqueio de recursos energéticos e considerou "irresponsáveis" as declarações do Kremlin sobre uso de armas nucleares.

"Não permitiremos que usem as suas reservas de petróleo ou de gás para evitar as consequências da sua agressão. Estamos a trabalhar com outros países, como Japão, Coreia do Sul ou Qatar para ajudar os nossos aliados europeus, ameaçados por essas chantagens", prometeu Biden.