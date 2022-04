Novas imagens mostram mulher que agrediu marido em Lisboa alcoolizada e com faca na mão

Mulher, de 44 anos, foi detida pela PSP e ficou em preventiva.

Novas imagens mostram uma mulher, de 44 anos, alcoolizada e com uma faca na mão no meio da rua em Lisboa. A mulher agrediu o marido, de 57, depois de o ter encontrado no carro acompanhado de um amigo, junto a casa, nas Janelas Verdes, em Lisboa.Pouco depois esfaqueou num braço um outro homem, de 40 anos, que tentou defender o marido. Para além das agressões, arrombou a pontapé a porta de casa, partiu mobília e louça antes do esfaqueamento.Foi detida pela PSP e ficou em prisão preventiva.