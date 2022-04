Autarca de Kiev confirma ataque russo com mísseis no centro da cidade. Zona já tinha sido bombardeada em março

Duas explosões registaram-se na região de Schevchenkyvsky que inclui parte significativa do centro da capital ucraniana.

A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo nesta quinta-feira de pelo menos dois bombardeamentos por parte das forças russas enquanto decorria a visita do secretário-geral das Nações Unidas, segundo autoridades locais e jornalistas da agência France-Presse (AFP).

Os correspondentes da AFP viram no local um edifício em chamas, janelas partidas, uma forte presença policial e socorristas, sendo que a fábrica, de nome Zavod Artem, foi atingida durante as explosões.

De acordo com o presidente da Câmara de Kiev,Vitali Klitschko, as duas explosões registaram-se na região de Schevchenkyvsky que inclui parte significativa do centro da capital ucraniana.



De referir que a zona já havia sido bombardeada em meados de março. Falamos de área também habitacional, com um importante mercado e estação de metro próximas, já mesmo perto do centro de Kiev.



Segundo o jornal The Kyiv Independent, não soaram quaisquer sirenes antiaéreas.