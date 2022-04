"O que está mal é a guerra. Tem de acabar o mais depressa possível": Guterres admite operação difícil em Mariupol

Secretário-Geral das Nações Unidas afirma que, na prática, III Guerra Mundial "é completamente inconcebível".

António Gueterres esteve esta quinta-feira numa reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em Kiev, já depois de ter estado reunido com Putin, em Moscovo. Na sequência do encontro com Zelensky concedeu uma entrevista à RTP 3 onde afirmou que a prioridade da ONU é conseguir realizar os corredores humanitários com segurança e o mais rápido possível: "Quero ter a certeza absoluta que desta vez será feita em toda a segurança".