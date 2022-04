Homem de 50 anos encontrado morto num curso de água no Fundão

Além da VMER e da Polícia Judiciária, no local estiveram a GNR e os bombeiros do Fundão, num total de 13 operacionais e cinco viaturas.

Um homem, com cerca de 50 anos, foi esta quinta-feira encontrado morto num curso de água, na localidade da Quinta da Torre, concelho do Fundão, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com o CDOS de Castelo Branco, "o homem, que aparenta ter cerca de 50 anos, foi retirado do interior de um curso de água por elementos dos bombeiros".

A mesma fonte disse ainda que o alerta foi dado às 16:35 para o 112, sendo que o óbito foi declarado no local, onde esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã.

À Lusa, fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explicou que, "como a causa da morte não estava determinada, foi contactada a Polícia Judiciária [na Guarda] que se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência".

Além da VMER e da Polícia Judiciária, no local estiveram a GNR e os bombeiros do Fundão, num total de 13 operacionais e cinco viaturas.