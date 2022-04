Guterres recusa "trabalhar para brilhar na imprensa" com afirmações "nocivas" para ação da ONU

Secretário-geral das Nações Unidas mostrou-se irritado com perguntas em Kiev sobre a sua postura perante a Rússia.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mostrou-se esta quinta-feira irritado com perguntas em Kiev sobre a sua postura perante a Rússia e afirmou que "não trabalha para brilhar" na imprensa, recusando comentários "que prejudiquem" o resgate de civis.

Questionado por uma jornalista sobre o que é que a Organização das Nações Unidas (ONU) fará se a Rússia violar os princípios com que Vladimir Putin concordou na deslocação de Guterres a Moscovo, o secretário-geral evidenciou estar incomodado com a questão, acusando a profissional de pretender uma resposta que dificultaria as negociações.