Filha de António Guterres cai de arriba em praia no Algarve e acaba resgatada

A filha do secretário das Nações Unidas, António Guterres caiu de uma arriba na Praia do Beliche, em Vila do Bispo, Sagres, esta quinta-feira à tarde. Mariana Guterres acabou por ser resgatada do local pelos bombeiros.

Mariana Guterres, de 36 anos, estava acompanhada pelo namorado, de 23 anos, de nacionalidade norte-americana, apurou o CM. O alerta foi dado às 15h22.

No local estiveram os Bombeiros de Vila do Bispo, que procederam ao salvamento das duas vítimas, que foram transportadas por uma viatura do INEM, para o Hospital de Portimão, por uma questão de precaução.