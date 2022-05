PIB de Portugal foi o que mais cresceu no 1.º trimestre

Segunda maior subida foi registada na Áustria (8,7%) e a terceira em Espanha (6,4%).

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal foi o que mais cresceu (11,9%) no primeiro trimestre, entre os 11 países da União Europeia (UE) para os quais há dados disponíveis, segundo uma estimativa rápida esta sexta-feira divulgada pelo Eurostat.

A zona euro viu a sua economia acelerar para os 5%, valor que compara com a subida de 0,2% do trimestre homólogo e de 4,7% dos últimos três meses de 2021.

O crescimento do PIB da UE, por seu lado, também acelerou no primeiro trimestre para os 5,2%, face os 0,4% homólogos e aos 4,9% do período anterior.

De acordo com a estimativa do serviço estatístico comunitário, o PIB português foi o que mais cresceu no primeiro trimestre, entre os 11 da UE para os quais há dados disponíveis: 11,9% na variação homóloga e 2,6% em cadeia.

Face ao primeiro trimestre de 2021, a segunda maior subida do PIB foi registada na Áustria (8,7%) e a terceira em Espanha (6,4%).

Também na variação em cadeia, a economia portuguesa foi a que mais cresceu (2,6%), seguida pela da Áustria (2,5%) e da Letónia (2,1%).

Ao contrário da comparação homóloga, na qual não se registou qualquer contração no PIB, face ao trimestre anterior a economia da Suécia recuou 0,4% e a de Itália 0,2%.