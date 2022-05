Ralf Rangnick é o novo selecionador da Áustria, mas mantém ligação ao United

Com 63 anos, vai iniciar as novas funções em finais de maio.

O treinador alemão Ralf Rangnick, atual técnico do Manchester United, vai assumir o cargo de selecionador de futebol da Áustria, que acumulará com o de conselheiro do clube inglês após a época 2021/22, anunciou esta sexta-feira a federação austríaca.

Rangnick, de 63 anos, vai iniciar as novas funções em finais de maio, com vista à estreia da Áustria no Grupo 1 da Liga das Nações, frente à Croácia, em 3 de junho, pouco tempo depois do último jogo do Manchester United na liga inglesa, marcado para 22 de maio, ante o Crystal Palace.

O germânico, que substitui no comando da seleção austríaca o compatriota Franco Foda, vai assinar um contrato com a duração de dois anos, que será automaticamente prolongado por mais dois, até ao Mundial de 2026, caso a Áustria se qualifique para o Europeu de 2024, cuja fase final se realiza na Alemanha.

"É uma honra assumir o papel de líder da seleção. Estou particularmente ansioso com a perspetiva de poder disputar o Campeonato da Europa na Alemanha com uma equipa jovem e que tem muita vontade de ter sucesso", disse Rangnick, citado pela federação austríaca, cuja seleção falhou o apuramento para o Mundial2022, no Qatar.