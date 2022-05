Rússia usa golfinhos para defender base naval no Mar Negro, revelam imagens

Mamíferos podem ser treinados para carregar bombas e plantar minas.

As forças militares russas estarão a treinar "golfinhos espiões" para proteger a base naval russa no Mar Negro. O analista de guerra e especialista em submarinos H.I. Sutton foi o primeiro a dar conta do facto num estudo do Instituto Naval Norte-americano.



Segundo Sutton, citado pelo Huffington Post, imagens de satélite da Maxas Technologies mostram o que parecem ser jaulas com golfinhos dentro de água, mesmo junto à entrada do porto de acesso à base.





Trained Russian Navy Dolphins are Protecting Black Sea Naval Base, Satellite Photos Show - USNI News Images from @Maxarhttps://t.co/lFbNArGNkj pic.twitter.com/ZkOnwSwHLQ — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) April 27, 2022





A base em questão em Sevaspol, parte da Crimeia anexada pela Rússia em 2014, é um dos pontos mais importantes de controlo do Mar Negro.



Segundo o responsável, as jaulas foram mudadas de sítio, para ficarem mais próximas da base naval, em fevereiro, altura em que a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia.



Os mamíferos são utilizados em operações contra submarinos, pois, embora a base naval não se encontre ao alcance dos mísseis ucranianos, é potencialmente vulnerável aos ataques submarinos.

Neste sentido, os golfinhos são treinados para lutar contra mergulhadores invasores, carregar bombas e até mesmo plantar minas.

Os golfinhos começaram a ser treinados pelos EUA e pela União Soviética durante a guerra fria e, em 2012, a Ucrânia retomou esta prática, embora os mamíferos tenham caído nas mãos dos russos aquando da anexação da Crimeia em 2014.

Imagens de satélite de 2018 revelaram que a Rússia também usou golfinhos na sua base naval em Tartus, na Síria, durante a guerra na Síria, refere o Daily Mail.