Último adeus à jornalista do CM e CMTV Marta Louro decorre este fim de semana em Sintra

Velório terá lugar nos Bombeiros de Colares, no sábado. Domingo à tarde o funeral é antecedido por missa.

O último adeus a Marta Louro, jornalista do CM e CMTV que morreu esta quarta-feira, aos 27 anos, num acidente de viação, em Lisboa, decorre este fim de semana em Colares, Sintra.





O velório da jovem tem lugar a partir das 18h00 deste sábado, nos Bombeiros Voluntários de Colares, em Sintra.

No domingo, realiza-se o funeral às 15h00, no cemitério local, sendo que antes tem lugar uma missa, pelas 14h30, também nos Bombeiros de Colares.



A jovem jornalista regressava de uma reportagem para a redação do CM/CMTV e seguia num motociclo no Eixo Norte-Sul quando se deu uma colisão com um automóvel entre as saídas das Laranjeiras e Sete Rios daquela via. A nossa colega, que seguia como passageira, não resistiu aos ferimentos graves e o óbito foi declarado no local. Ricardo Bernardo, condutor da moto e de 30 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Santa Maria.



O pai de Marta Louro, comandante dos Bombeiros Voluntários de Colares, falou sobre a tragédia a confessou, numa resposta a Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra: "A minha vida a partir de hoje não será a mesma nem terá o mesmo sentido, levou-me um dos bens mais preciosos que tinha, a minha princesa, que perdeu a vida a fazer o que mais gostava e amava, o jornalismo".



Nesse sentido, são esperadas homenagens de várias corporações dos bombeiros de todo o País.