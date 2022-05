CM/CMTV lançam iniciativa: Bolsa anual 'Marta Louro' para premiar jovens jornalistas

Marta Louro ficará para sempre no coração do Correio da Manhã e da CMTV. Pelo exemplo de profissionalismo e abnegação, pelo exemplo de coragem e vontade e também numa bolsa que será criada, com o nome da Marta, e que anualmente irá premiar um jovem aspirante de jornalismo com um estágio remunerado.

O anúncio da criação da bolsa 'Marta Louro' foi feito esta sexta-feira pelo diretor-geral do CM e da CMTV, Carlos Rodrigues, no CM Jornal da noite.

A homenagem merecida à nossa jovem jornalista de 27 anos que perdeu a vida em serviço na última quarta-feira será também feita no salão Nobre dos Bombeiros de Colares, em Sintra, onde o corpo deverá chegar ao final da tarde deste sábado. O velório está marcado para as 18 horas, no mesmo salão nobre, onde também será rezada a missa no domingo. O corpo seguirá para a última morada, nesse mesmo dia, após as cerimónias fúnebres. O momento do adeus terá a guarda de honra feita pelos bombeiros.Uma sucessão de homenagens preparadas pelos mais próximos que querem que a memória de Marta perdure no tempo. Pelo seu amor ao jornalismo, pelo desejo de servir os outros, pelos sonhos que ficaram por cumprir. Quis ser princesa e militar, cumpriu o desejo de ser bombeira e jornalista. Mas foi isso e muito mais. Foi luz, garantem os que com ela privaram; foi alegria e amizade, asseguram todos que a conheciam.O corpo de Marta Louro pode ser velado no sábado e no domingo de manhã e o enterro acontecerá no cemitério local, a cerca de três quilómetros do quartel dos bombeiros. O cortejo será feito a pé, numa despedida sentida a uma jovem que perdeu a vida de uma forma brutal.São esperadas também na cerimónia várias homenagens preparadas pelos corpos de bombeiros de todo o país. O pai de Marta, António Pedro Louro, é o comandante da corporação de Colares. "A vida nunca mais será a mesma", escreveu nas redes sociais.