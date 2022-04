Companhia aérea holandesa anuncia cancelamento de dezenas de voos de e para Amsterdão no fim de semana

Aeroporto enfrenta uma escassez de pessoal associada a elevados níveis de tráfego durante as férias escolares.

A companhia aérea holandesa KLM anunciou esta sexta-feira que vai cancelar dezenas de voos de e para o aeroporto Schiphol, em Amsterdão, no seguimento do pedido feito pelo aeroporto para que as companhias reduzam os voos.

"Schiphol fez o pedido excecional, em parte no contexto da segurança dos passageiros e dos empregados", disse uma fonte oficial do aeroporto, que enfrenta uma escassez de pessoal associada a elevados níveis de tráfego durante as férias escolares.





De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), as companhias aéreas "acataram" o pedido, que visava reduzir o número de passageiros em 3.500 no sábado.

A KLM cancelou até agora 47 voos de ida e volta no sábado e domingo, dos quais 28 voos de ida foram cancelados hoje, e pelo menos uma companhia aérea transferiu vários voos para o aeroporto de Roterdão e de Haia, menos movimentados e relativamente próximos.