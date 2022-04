Prestação do crédito à habitação dispara 60 euros com taxa Euribor a 1%

Era dos juros negativos começa a chegar ao fim e já está a penalizar o orçamento das famílias.

O tempo dos juros negativos começou a chegar ao fim e já está a ter reflexos diretos no orçamento das famílias, devido à subida da prestação da casa a pagar ao banco. Com a inflação a galopar – em abril atingiu 7,5% na Zona Euro –, a situação ao longo do ano vai piorar, admitem os analistas do setor.

