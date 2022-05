Lottie Moss revela que foi obrigada a consumir álcool e drogas

Modelo irmã de Kate Moss fez revelações chocantes sobre o passado.

Lottie Moss, irmã mais nova da antiga top model britânica Kate Moss, revelou que, no início da sua carreira como modelo, quando tinha 16 anos, era forçada a drogar-se e a beber álcool nas sessões fotográficas. "Pensava que era normal [o uso de drogas]. Muitas vezes, eu aparecia no estúdio e não estava feliz, não queria fazer aquilo. Eu chorava e eles diziam: ‘Vamos dar-te algumas drogas, podes beber alguma bebida e vais ficar bem’", recordou no podcast ‘Call Her Daddy’.

Lottie Moss, atualmente com 24 anos, partilhou, ainda, que foi pressionada para ser como a irmã. "Eles queriam que eu fosse uma segunda Kate Moss. Foi-me dito por pessoas da indústria da moda que tinha de perder peso", contou, recordando que chegou a comer "uma torrada por dia". "Olho para trás e não é de admirar que tenha tido problemas, porque fui empurrada para fazer essas coisas, como atingir um determinado peso. Surpreende-me nunca ter sofrido de um distúrbio alimentar."

A jovem acabou por se tornar dependente de cocaína e, no passado mês de fevereiro, deu entrada numa clínica de reabilitação. Foi nesse momento difícil que Lottie começou a reaproximar-se de Kate, de 48 anos. "Nunca fomos muito próximas e nunca conversámos sobre isto até eu estar na reabilitação. Ela foi maravilhosa e disse-me: ‘Amo-te, és incrível’", afirmou no podcast, emocionada. Kate e Lottie têm outro irmão, Nick, de 40 anos.

Em 2014, Lottie assinou pela mesma agência de modelos que a irmã, Kate Moss. As duas têm o mesmo pai, Peter Edward Moss, mas Lottie é fruto do segundo casamento deste, com Inger.