Sombra da inflação no debate do Orçamento de Estado

Ministro enalteceu crescimento da economia. Oposição quer medidas para compensar queda do poder de compra.

O Orçamento do Estado (OE) foi aprovado esta sexta-feira na generalidade, só com os votos favoráveis do PS. PSD, Chega, Iniciativa Liberal (IL), PCP e Bloco de Esquerda (BE) votaram contra. Livre e PAN abstiveram-se. Ao segundo dia, o debate arrancou com o ministro das Finanças a falar de um impressionante crescimento da economia, com base nos números divulgados pelo INE.

