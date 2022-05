"Obviamente que é mentira": Rúben Amorim sobre rumores de agressões de Slimani

Treinador do Sporting na antevisão ao duelo com o Gil Vicente.

Rúben Amorim voltou este sábado a falar de Slimani, negando que o avançado tenha tido qualquer comportamento violento, rumor que correu esta sexta-feira.

"Obviamente que é mentira. Até para o Slimani não é positivo, porque ele terá que arranjar soluções para jogar. Nem sequer tivemos uma discussão. Esse assunto está arrumado, mas ele não teve qualquer comportamento desse género, e não é justo dizer isso. Eu sou o treinador, nunca me baixaria a esse nível para andar à 'porrada' com um jogador", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente, marcado para domingo (20h30) no Estádio José Alvalade.