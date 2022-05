Três feridos após colisão entre três carros no Porto

Vítimas foram transportadas para unidades hospitalares, com ferimentos considerados leves.

Uma colisão entre três veículos ligeiros provocou três feridos, ao início da tarde, na avenida AEP, em Ramalde, Porto.

O alerta para o acidente foi dado às 12h57, no sentido Matosinhos-Porto.





As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros de Matosinhos-Leça e Portuenses, e depois de estabilizadas, foram transportadas para unidades hospitalares, com ferimentos considerados leves.

O trânsito esteve condicionado.