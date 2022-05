Nuno Dias é novo reforço no desporto da CMTV

Comentador desportivo é a nova aposta do canal do Correio da Manhã para o programa líder de audiências.

É mais um trunfo de peso para a equipa de comentadores desportivos da CMTV. A partir de segunda-feira, Nuno Dias, jornalista que conquistou um lugar de mérito no quadro geral do futebol, reforça os programas da CMTV. Na próxima época, vai integrar o painel do ‘Golos’, programa líder de audiências no cabo que faz o acompanhamento, ao segundo, dos jogos do Benfica, Sporting e FC Porto."Este é um desafio que enfrento com grande entusiasmo", disse Nuno Dias, que deixou a CNN Portugal para abraçar este novo desafio. "Nos últimos tempos, passaram a existir na CNN Portugal outras prioridades no que diz respeito aos programas desportivos e à escolha de comentadores. Percebi que o meu papel estava a esvaziar-se e que o meu ciclo ali tinha terminado", revelou Nuno Dias , prometendo "profissionalismo, dedicação e seriedade na análise desportiva".Pedro Carreira, subdiretor do CM e da CMTV, considera este "um reforço muito importante" para os programas do canal. "É um rosto conhecido dos portugueses e que vai juntar-se a um dos formatos de maior sucesso da história do cabo no nosso país, o ‘Golos’. É um programa líder de audiências e que vamos tornar ainda mais emocionante e informativo. Os telespectadores da CMTV vão também poder ver o Nuno Dias no ‘Mercado’ e na ‘Liga D’Ouro’", disse. E conclui: "Os jogos da Liga são um produto cada vez mais caro para os portugueses. Por isso, vamos continuar a fazer serviço público e a seguir, ao segundo, os principais encontros, de forma grátis e sem paragens."