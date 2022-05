Londres, Paris e Berlim na mira: Morrem todos em ataque nuclear simulado por TV russa

Programa ‘60 Minutos’ mostra mapa detalhado com resultado macabro de bombardeamento a três capitais europeias.

A televisão estatal russa simulou um ataque nuclear a três capitais da Europa como resposta a comentários do ministro britânico das Forças Armadas que apoiou a Ucrânia num ataque semelhante a infraestruturas russas. Com base nessa simulação, as cidades de Londres, Paris e Berlim seriam atingidas em três minutos e 20 segundos.

