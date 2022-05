Despiste de carro provoca um ferido no Porto

Vítima foi transportada para o de Hospital de São João.

Um despiste de um carro na rua do Passeio Alegre, no Porto, provocou um ferido. O alerta foi dado às 7h40 e os Bombeiros Portuenses foram encaminhados para o local.No veículo seguiam três passageiros que receberam assistência no local, mas um deles, com ferimentos ligeiros, foi transportado para o de Hospital de São João.No local estiveram no total 9 operacionais apoiados por 4 viaturas.