Prosseguem buscas para encontrar menino de 10 anos arrastado pela corrente do rio Minho perto de Melgaço

Zona de buscas foi dividida em dois setores cobertos por dois drones.

Prosseguem, este domingo, as buscas pelo menino, de 10 anos, que desapareceu, ao final da tarde de sábado, no rio Minho, na praia fluvial de Arbo, em Pontevedra, Espanha. O pai da criança, de 42 anos, morreu ao tentar salvar o filho. A mãe e a irmã, de 8 anos, assistiram à tragédia.Estão empenhados nas buscas meios da Guarda Civil, Armada e Marinha Espanhola, bombeiros de Ponteaerea, O Porrino, de Melgaço e a Polícia Marítima de Caminha.A zona de buscas foi dividida em dois setores cobertos por dois drones. Os mergulhadores estão, também , a bater as poças laterais no troco de rápidos do rio e os pesqueiros de lampreias.A família, de nacionalidade espanhola, tinham vindo de Vigo para desfrutar de um dia aprazível no rio Minho.