Angelina Jolie obrigada a refugiar-se após alerta de ataque aéreo durante visita a Lviv, na Ucrânia

A atriz Angelina Jolie foi filmada a correr para um carro, alegadamente em direção a um bunker, em Lviv, na Ucrânia, depois de ter soado a sirene de ataque aéreo enquanto visitava a cidade. A norte-americana estava a visitar a estação ferroviária local que abriga vários refugiados quando foi obrigada a 'fugir'.Nas imagens captadas durante a fuga, Jolie permaneceu calma e acenou: "Estou bem".

A atriz tinha já sido vista este sábado num café na cidade, tendo também visitado a estação ferroviária local e falado com vários refugiados que estão a sair do país.

O momento da entrada de Jolie num café ficou captado em vídeo, divulgado por uma ucraniana, Maya Pidhorodetska, na rede social Facebook. "A Ucrânia é apoiada por todo o mundo", escreveu Pidhorodetska.

De acordo com a Reuters, a atriz é uma enviada especial da agência das Nações Unidas para os refugiados, e encontrou voluntários que trabalhavam com os deslocados ucranianos e que partilharam as realidades em tempo de guerra.Cada um dos psiquiatras de serviço, com quem Angelina esteve, fala com cerca de 15 pessoas por dia. Muitos dos que estão na estação são crianças com idades compreendidas entre os dois e os 10 anos.O governador regional de Lviv, Maksym Kozytsky, referiu, citado pelo jornal Metro Uk, que a atriz esteve também com crianças que estão internadas com lesões causadas por ataques com mísseis na estação ferroviária de Kramatorsk, em abril, e visitou um internato onde se encontrou com estudantes com quem tirou fotografias, prometendo que "voltaria"."Ela [Angelina] ficou muito comovida com as histórias das crianças. Uma rapariga contou mesmo em privado à Angelina um sonho que tinha tido", referiu Kozytsky.Lviv fica a cerca de 80 quilómetros da fronteira com a Polónia e tem sido alvo de intensos bombardeamentos desde o início da invasão russa à Ucrânia a 24 de fevereiro.