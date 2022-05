Mãe que colocou bebé no lixo esfaqueada até à morte pelo pai da criança nos EUA

Uma mulher foi assassinada depois de ter admitido que deitou no lixo o corpo do filho bebé morto.

O caso ocorreu em Washington DC., nos EUA.

LaDonia Boggs foi esfaqueada até à morte pelo pai da criança, revelou a polícia. Num comunicado enviado à imprensa, e citado pelo jornal New York Post, as autoridades revelaram que foram acionadas para um ataque à facada na manhã da passada quarta-feira.A mulher foi inicialmente acusada de homicídio, mas as acusações acabaram por cair por adulteração de provas. A progenitora aguardava julgamento.Carl Jones, o principal suspeito, foi acusado de homicídio em segundo grau.O bebé, Kyon Jones, de 2 meses, desapareceu em maio do ano passado. Em declarações à imprensa local, a mãe chegou a admitir na altura que rebolou para cima do bebé enquanto estava sob o efeito de drogas. acabou por enrolar o menino numa manta e atirou-o ao lixo."Ele estava a dormir no meu peito e quando acordei, ele já não estava a respirar, porque era tão pequeno. Ele tinha apenas 2 meses de idade. Era um bebé prematuro", revelou Boggs na altura da morte da criança.