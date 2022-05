Avião russo detetado a violar espaço aéreo na Dinamarca

Incidente ocorreu na noite de sexta-feira. País vai convocar o embaixador para pedir explicações.

Um avião russo de reconhecimento foi detetado este domingo a violar o espaço aéreo da Dinamarca e o país vai convocar o embaixador da Rússia para explicar o incidente, anunciou o chefe da diplomacia dinamarquesa.

"O embaixador russo foi convocado para se deslocar ao Ministério das Relações Exteriores esta segunda-feira. Uma nova violação russa do espaço aéreo dinamarquês. Isso é completamente inaceitável e particularmente preocupante na situação atual", escreveu Jeppe Kofod, na rede social Twitter.

O incidente ocorreu na noite de sexta-feira, altura em que um avião de reconhecimento russo se introduziu no espaço aéreo dinamarquês a leste de Bornholm (ilha báltica dinamarquesa) antes de entrar no espaço aéreo sueco, esta última parte do episódio foi divulgada pela defesa sueca no sábado transato.