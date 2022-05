Mulher ferida com gravidade em queda num trilho em Valongo

Vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Uma mulher com cerca de 50 anos ficou ferida com gravidade, este domingo à tarde, na sequência de uma queda num trilho, em Santa Justa, Valongo.A vítima foi assistida no local pelo INEM e pelos Bombeiros de Valongo e transportada para o Hospital de São João, no Porto.A PSP tomou conta da ocorrência.