Centenas de pessoas marcam presença no último adeus à jornalista Marta Louro

Dezenas de pessoas marcaram este domingo presença no funeral da jornalista Marta Louro em Colares, Sintra.A missa de corpo presente decorreu no Salão Nobre dos Bombeiros de Colares, onde este sábado teve lugar o velório com inúmeras pessoas a marcarem presença no último adeus à nossa jornalista.O cortejo fúnebre seguiu para o cemitério da localidade, a cerca de três quilómetros do quartel dos bombeiros, e foi acompanhado por dezenas de pessoas, entre familiares, amigos e colegas de profissão de Marta.A jornalista do CM e da CMTV, de 27 anos, perdeu a vida na passada quarta-feira, num brutal acidente de moto quando regressava à redação, em Lisboa, após uma reportagem.