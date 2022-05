Boavista garante permanência na I Liga com vitória sofrida sobre o Moreirense

Sá Pinto acabou com lágrimas de desespero nos olhos.

O Boavista venceu o Moreirense e garantiu matematicamente a permanência na Liga Bwin.Kenji Gorré adiantou os axadrezados mas os cónegos empataram aos 88', por Rafael Martins. Só que apenas um minuto depois, Musa recolocou os visitantes na frente.Após este golo, registaram-se quatro expulsões, entre elas a do avançado e de Petit.Com este desaire, o Moreirense pode cair para o penúltimo lugar, o que deixou Sá Pinto em fúria no final do jogo, com socos no banco de suplentes e algumas lágrimas de desespero.