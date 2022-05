Incêndio numa casa em Santarém mata casal com cerca de 70 anos

Nas operações, um PSP sofreu ferimentos ligeiros.

Um casal com cerca de 70 anos foi encontrado morto após um incêndio na habitação onde moravam, em Santarém.Ao que o CM apurou, as duas vítimas terão morrido devido à inalação de fumos. As chamas circunscreveram-se a uma divisão da casa.Nas operações um PSP sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado às 20h18 e no local estiveram, para além da PSP, os Bombeiros Voluntários e Municipais de Santarém, num total de 21 operacionais de 10 viaturas.