Falsos funcionários da EDP fazem burlas de 645 mil euros

Dupla enganou 121 vítimas de norte a sul do País e também nas ilhas. Transferiam dinheiro para contas de cúmplices.

Ao telefone, os dois arguidos fingiam ser funcionários da EDP. Diziam às vítimas que tinham sido alvo de cobranças indevidas na conta da eletricidade e que tinham valores a receber. Os alvos eram na sua maioria empresários ligados ao comércio. Eram enganados: através da aplicação MB Way; ou durante a realização de operações em terminais e de pagamento multibanco. Entre junho de 2019 e março de 2021, a dupla burlou 121 vítimas de norte a sul do País e ilhas. Apoderaram-se de 645 mil euros, que desviaram para contas de jogos online.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.