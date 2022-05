Jovem abandonada por Rúben Semedo em encontro exige pedido de desculpas

Liliana Cabral, de 24 anos, diz que o jogador marcou um encontro com ela, pagou Uber e deixou-a ‘pendurada’.

Foi uma falta de consideração. Brincou com a minha vida e com o meu tempo", disse Liliana Cabral, ajudante de contabilidade de 24 anos, referindo-se a Rúben Semedo, de 28. A jovem contou ao CM que combinou um encontro com o jogador do FC Porto, este pagou o transporte de Uber e deixou-a à espera junto à casa dele, "ao lado de um descampado" em Vila Nova de Gaia, na madrugada de sábado.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.