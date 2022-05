Tarado agarra meninas em parque de Oeiras para abusar

Há meses que vagueava pelos concelhos de Oeiras e Cascais. Sem-abrigo, dormia onde conseguia, mas sempre com o faro de predador sexual ativo. Desde meados de 2021 que o homem de 45 anos era procurado pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, como principal suspeito em pelo menos quatro processos de abuso sexual de menores. E, no sábado à tarde, foi apanhado em flagrante por populares, num parque, a atacar uma menina de 12 anos.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.