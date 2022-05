Tribunal de Contas entrega auditoria ao Novo Banco sobre gestão até início de junho

Responsável do TdC relembra que na anterior legislatura a Assembleia da República pediu à instituição uma auditoria sobre o Novo Banco.

O presidente do Tribunal de Contas (TdC) disse esta segunda-feira que a instituição irá entregar ao parlamento até ao início de junho a auditoria ao Novo Banco, que incidirá sobre a gestão da instituição financeira com o financiamento público.

"Dentro de muitíssimo em breve, eu diria no final deste mês, princípio do próximo teremos aprovado o segundo relatório que enviaremos à Assembleia [da República] sobre o Novo Banco", anunciou o presidente do Tribunal de Contas (TdC), José Tavares, numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação da proposta do Orçamento do Estado para 2022.

O responsável do TdC recordou que na anterior legislatura a Assembleia da República solicitou à instituição uma auditoria sobre o Novo Banco, entregue em maio, garantindo que a nova auditoria será remetida em breve.