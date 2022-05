"O mais difícil é formar pessoas e profissionais de saúde", diz Marta Temido na inauguração de nova unidade hospitalar no Porto

A

Ministra da Saúde de Portugal,

Marta Temido, esteve presente esta segunda-feira na inauguração de uma nova unidade hospitalar, no Hospital São João, no Porto.

Em declarações aos jornalistas Marta Temido refere que o "mais difícil é formar pessoas e profissionais de saúde", contudo afirma que estes são "o melhor do sistema de saúde".

Existem ainda oito processos que estão a caminho de qualificação no Hospital de São João, sendo que o investimento focou-se na requalificação e na construção de novas unidades, prossegue a ministra da Saúde. Esta requalificação foi o "mais difícil no que toca à capacidade de recursos humanos", acrescenta."A parte mais fácil está feita", referindo-se à infraestrutura da nova ala hospitalar.Numa segunda parte Marta Temido deu destaque a cinco palavras: acesso, qualidade, humanização, adaptabilidade e respeito pelos profissionais de saúde. Destacando ainda e elogiando as horas extra que os médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde fazem a mais."Conseguimos chegar aqui porque conseguimos trabalhar com um grande foco", conclui Marta Temido, durante a inauguração.