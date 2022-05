Mais de metade dos seguidores de Elon Musk no Twitter são falsos, diz SparkToro

Através do próprio Twitter, o também dono da Tesla, tinha prometido combater as contas falsas na plataforma.

Mais de metade dos seguidores de Elon Musk no Twitter são falsos, s

egundo avança a ferramenta de auditoria SparkToro. A empresa refere que cerca de 53% das 87,9 milhões de contas que acompanham Elon Musk são 'bots' [perfis falsos] ou não estão ativas.

Musk, o homem mais rico do mundo, fechou um acordo para comprar a rede social por cerca de 41 mil milhões de euros, na semana passada, num processo que deverá ficar concluído em outubro.



Através do próprio Twitter, o também dono da Tesla, tinha prometido combater as contas falsas na plataforma. "Se nossa oferta no Twitter for bem-sucedida, derrotaremos os 'bots' de 'spam' ou morreremos a tentar", escreveu a 21 de abril, citado pelo Independent.



Elon Musk é a oitava pessoa mais seguida no Twitter.