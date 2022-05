Autocarros gratuitos para residentes de Guimarães que utilizam comboio para trabalhar

Passe é válido dentro do concelho e quando o passageiro faz o seu carregamento tem de escolher a origem e o destino.

Os residentes em Guimarães e que utilizam os comboios da CP para irem trabalhar para fora do concelho têm agora viagens gratuitas nos autocarros, anunciou esta segunda-feira a Guimabus, concessionária dos transportes públicos deste concelho do distrito de Braga.

Em comunicado, a empresa explica que a medida, já em vigor, permite a todos os que vivem em Guimarães e que exercem a sua atividade profissional fora do concelho viajar gratuitamente "nos autocarros da Guimabus -- Transportes de Guimarães, para as suas deslocações entre a residência e as estações de Guimarães e/ou Lordelo e vice-versa".

"Também aquelas pessoas que trabalham em Guimarães e moram fora do concelho, mas utilizam o comboio para as suas deslocações diárias até ao concelho vimaranense (através das estações ferroviárias de Lordelo e/ou Guimarães) podem utilizar os autocarros da Guimabus entre as referidas estações e o seu local de trabalho e vice-versa com descontos até 100%", acrescenta a empresa.

A Guimabus esclarece que, para conseguir os descontos, "é imprescindível possuir um passe da CP -- Comboios de Portugal, com o qual o passageiro poderá solicitar um passe da Guimabus com os referidos descontos até 100%".

"É mais uma medida de apoio à intermodalidade do sistema de transportes lançada pela Câmara Municipal de Guimarães, que, para este efeito, decidiu comparticipar em 50% o valor do passe da Guimabus, enquanto os outros 50% são cofinanciados pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave", lê-se ainda no comunicado.

Além dos residentes em Guimarães com passe da CP, a empresa indica que "também os residentes em Vila Nova de Famalicão, Vizela e outros concelhos da CIM do Ave que trabalham em Guimarães e são titulares do passe da CP usufruem de 100% de desconto nas deslocações dentro de Guimarães nos autocarros da Guimabus".

"Se uma pessoa trabalha ou estuda em Guimarães e reside fora dos concelhos da CIM do Ave, mas utiliza o passe da CP para se deslocar entre a sua casa e Guimarães, pode usufruir de um desconto de 50% na aquisição do passe da Guimabus. Neste caso, o passe passa a custar apenas entre 14,15 euros mensais (para o percurso mínimo) e 30 euros mensais (para toda a rede Guimabus)", diz a empresa.

O passe da Guimabus é válido dentro do concelho de Guimarães e quando o passageiro faz o seu carregamento tem de escolher a origem e o destino.

A CIM do Ave agrega oito municípios: Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vila Nova de Famalicão, Vizela e Vieira do Minho.