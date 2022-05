Escola faz parte do património arquitetónico belga de Lysychansk, na Ucrânia.

O Ginásio Multidisciplinar de Lysychansk, construído na Ucrânia há mais de um século, foi completamente destruído depois ter sido incendiado este domingo, na sequência de bombardeamentos russos, disse o chefe regional de Luhansk no Telegram.

O Ginásio sobreviveu a duas guerras mundiais e à batalha pela cidade em 2014, "mas ardeu por causa de animais sem valores em 2022", disse a aluna Yana Honcharenko à

BBC.O deputado Oleksiy Honcharenko também a descreveu como "uma dos 100 melhores escolas do país".A escola foi construída no final do século XIX e faz parte do património arquitetónico belga de Lysychansk, diz a publicação do diretor regional, no Telegram.