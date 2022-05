Homem mata mulher a tiro e tenta matar-se em Ponte de Lima

Um homem matou uma mulher a tiro num quadro de violência doméstica. O crime aconteceu na entrada da casa onde ambos moravam, na Rua da Costa, na freguesia de Correlhã, em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.A mulher, Sónia Marisa com 33 anos foi atingida com três disparos, acabando por morrer poucos minutos depois.O homem com cerca de 30 anos, tentou cometer o suicídio com a mesma arma que cometeu o crime.

O alerta foi dado cerca das 8h30, segundo os Bombeiros Voluntários.