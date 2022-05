10 instrutores da Polícia do Exército julgados por praxe em Santarém

As vítimas foram quatro militares, recém-transferidos para o pelotão da Polícia do Exército. Segundo a acusação, cuja súmula foi ontem publicada na página online do Ministério Público de Lisboa, os agressores atacaram os quatro militares, vendando-lhes os olhos. De acordo com a prova recolhida pela Polícia Judiciária Militar, que investigou, foram ainda forçados a ingerir bebidas alcoólicas e tiveram as caras tapadas com fronhas de almofadas. Por fim, foram algemados e atingidos com jatos de água no corpo e cara.

O crime de uso ilegítimo de arma de fogo foi imputado devido a um alegado disparo de arma, desmuniciada, que deixou as vítimas em pânico. Ocontactou o Exército para um comentário sobre este processo, mas fonte oficial declinou.