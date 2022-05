Descoberta causa de doença inflamatória grave em crianças com Covid-19

Síndrome Inflamatória Multissistémica provoca problemas pulmonares, cardíacos e sanguíneos.

Um grupo de pesquisadores, na Austrália, descobriu as proteínas presentes no sangue das crianças que registam sintomas graves e raros após contração da Covid-19.

A síndrome inflamatória multissistémica ou síndrome do desconforto respiratório agudo é uma doença que provoca febre, dor abdominal, vómitos, erupções cutâneas, doenças cardíacas ou conjuntivite. Em alguns casos, pode também afetar vários órgãos devido à falta de oxigénio no sangue. Conor McCafferty, pesquisador de hematologia do Murdoch Children's Research Institute [MCRI) , que liderou a investigação , refere que as crianças que contraem esta doença apresentam sintomas alguns meses depois de apanhar Covid-19. A informação foi avançada pelo diário britânico

The Guardian.A revista Nature Communications publicou os resultados desta pesquisa e admitiu que a descoberta pode levar ao desenvolvimento de tratamentos mais direcionados ao público infantil afetado pela Covid-19.Apesar de tudo, a maioria das crianças infetadas com o vírus apresenta sintomas bastante ligeiros, sendo que apenas 1.7% destas se encontra internada em terapia intensiva.