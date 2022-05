Avançado do Celta de Vigo condenado a 4 anos de prisão por abuso sexual

Santi Mina vai ainda ter de pagar uma indemnização de 50 mil euros à vítima.

Santi Mina, jogador do Celta de Vigo, foi esta quarta-feira condenado por um tribunal de Almería a quatro anos de prisão por um delito de abuso sexual a uma mulher a 18 de junho de 2017. Foi, no entanto, absolvido da acusação de agressão sexual, pelo qual a procuradoria pedia uma pena de 8 anos. O seu amigo David Goldar, defesa central do Ibiza, ficou isento de qualquer responsabilidade penal.