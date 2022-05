Coreia do Norte dispara "projétil não identificado" para leste

Ministério da Defesa do Japão disse que a Coreia do Norte disparou um possível míssil balístico, sem dar mais explicações.

A Coreia do Norte disparou esta quarta-feira "um projétil não identificado" em direção ao leste, anunciaram hoje os chefes do Estado-maior conjunto da Coreia do Sul.

Os Chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmaram, numa breve declaração, que o lançamento foi feito ao largo da costa leste do Norte, sem mais pormenores.

O Ministério da Defesa do Japão disse que a Coreia do Norte disparou um possível míssil balístico, sem fornecer mais explicações.