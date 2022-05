Situações quase-morte: Testemunhos de quem esteve perto do fim

Porque a verdade é que ninguém se dirige à morte com tal ligeireza. Certo também é que no decorrer dos últimos anos — talvez devido à pandemia de covid-19 e consequente pânico causado — o tema ‘morte’ tenha sacudido as suas poeiras e sido tirado à força do baú da juventude, acabando por se tornar ‘tema de atualidade’. Assiste-se, com efeito, a um esforço crescente da promoção de conversas em torno da morte. Por exemplo, os Death Cafe, lançados pela primeira vez na Suíça em 2004, espalharam-se pelo mundo.