Dois casos suspeitos de hepatite aguda em Portugal

Portugal reportou ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) dois casos suspeitos de hepatite aguda desconhecida em crianças. Segundo o ‘Expresso’, os dois menores terão sido assistidos num hospital privado (que fez a comunicação), em abril. Apresentavam um quadro hepático viral sem causa identificada. A evolução clínica foi favorável e sem gravidade.





As notificações foram feitas diretamente ao ECDC e não à Direção-Geral da Saúde, uma vez que a unidade hospitalar privada ainda aguarda o resultado dos exames feitos. No final de abril, surgiu o primeiro caso suspeito desta doença em Portugal, mas que não veio a confirmar-se. A criança de 21 meses internada no hospital de São João, no Porto, tinha afinal gripe A. Já teve alta hospitalar.

O último reporte da Organização Mundial da Saúde, com data desta terça-feira, dá conta de 228 casos confirmados, em 20 países, a maioria, europeus. Os dados dão ainda conta de 50 casos suspeitos, uma morte confirmada e 18 crianças que precisaram de um transplante de fígado.pediu esclarecimentos à Direção-Geral da Saúde, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.