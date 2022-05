Identificado o primeiro suspeito do massacre de Bucha

Recorde-se que, após a retirada das tropas russas de Bucha, no final de março, as forças ucranianas encontraram os corpos de centenas de civis nas ruas e em valas comuns, muitos dos quais com as mãos atadas e sinais de tortura.

Na semana passada, o Governo ucraniano divulgou as fotos de 10 soldados russos acusados de cometer crimes de guerra.