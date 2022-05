Modelo acusa jogador do Corinthians de violação: "É como se tivesse sido atropelada"

Uma mulher de 25 anos acusa Robson Bambu, jogador brasileiro do Nice que se encontra emprestado ao Corinthians, de violação. A jovem contou os pormenores do sucedido ao site UOL e diz que tudo aconteceu num hotel em São Paulo.

A vendedora e modelo, que mantém o anonimato, diz ter sido convidada por Wellington, conhecido por 'Pezinho', para uma festa e aí conheceu Robson, defesa de 24 anos, que se envolveu com uma amiga dela.

Os quatro foram para um hotel em São Paulo onde ela e 'Pezinho' ficaram num quarto, e a amiga e o defesa do Corinthians no outro.A jovem admite ter ingerido "dois ou três copos de vodka" e reconhece que não se lembra de nada depois de se ter deitado na cama com 'Pezinho'."A única coisa que me lembro foi ter-me deitado com o 'Pezinho'. Estávamos juntos. Depois disso não me lembro de mais nada. De repente acordei e vi o Robson em cima de mim, completamente nu, com a mão dentro de mim", recorda ao UOL. "Eu também estava nua. Olhei para o lado e vi o 'Pezinho' a assistir a tudo", diz.A jovem - que diz naquela manhã ter falhado um trabalho fotográfico - conta que saltou da cama e que se vestiu rapidamente. Foi depois à procura da amiga, que ainda estava a dormir. "O Robson veio atrás de mim e levou-me até o quarto onde minha amiga estava. Ela abriu a porta sem entender o que estava a acontecer. Expliquei-lhe e o Robson começou a discutir comigo, dizendo que eu tinha entendido tudo mal, que ele e o 'Pezinho' estavam só a conversar. Disse que tem uma filha e não tinha motivos para fazer aquilo."A mulher foi depois para casa. "Enquanto tomava banho, 'caiu a ficha' de que eu tinha sido violada. Liguei à minha amiga, mas ela demorou a ver o telemóvel. Então, fui sozinha à delegacia. No período em que lá estive duvidei de mim mesma. Mas não tive medo de denunciar", explica, entre lágrimas."A delegacia é fria, tem um ambiente frio. Mas eu estava tão anestesiada que não sentia nada. Não senti fome, não senti sede, mesmo tendo estado o dia inteiro na delegacia e no hospital. Só senti dor no dia seguinte, depois de conseguir dormir. Foi como se tivesse sido atropelada", acrescenta a modelo.Desde a denúncia, a mulher conta que o trabalho tem sido sua principal distração. "Trabalho para esquecer, trabalho dia e noite. É a única coisa que me faz sair um pouco desta rotina. Mas não tenho trabalhado bem e muitas vezes a empresa afasta-me. Não vejo televisão, tenho dificuldades iem dormir e em comer; só uso o telemóvel para trabalhar. Não consigo fazer mais nada além disso. Tenho uma filha de dez anos e um filho de dois e não consigo dar-lhes atenção."Robson Bambu estreou-se pelo Corinthians a 20 de março de 2022, pouco mais de um mês depois de a denúncia ter sido feita. A defesa do jogador nega as acusações e lamenta que a mulher tenha falado sobre o caso. "Factos, testemunhos e vídeos contundentes a respeito da sua inocência e dos prováveis motivos que levaram a denunciante a mentir já foram juntados aos autos. O caso já está a ser devidamente conduzido pelo poder público. Enquanto a investigação não terminar, manifestações na imprensa sobre o mérito do caso configuram uma violação de sigilo, desrespeito à Polícia e ao Ministério Público e tumulto processual. Lançar a opinião pública contra os agentes do Estado e expor o jogador para atingir a sua reputação são estratégias rasteiras de constrangimento."